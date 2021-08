Wacker Chemie wird bis Ende 2026 insgesamt 70.000 Tonnen Polysilizium an den chinesischen Photovoltaik-Hersteller liefern. Das Material kommt aus Werken in Deutschland und in den USA. Der Vertrag könnte Jinko Solar helfen, die Einfuhrbeschränkungen der USA für seine Solarmodule zu vermeiden, die von Zwangsarbeitern hergestellte Komponenten enthalten könnten.Jinko Solar hat sich Polysilizium "made in Germany" sowie aus den USA gesichert: Ein Liefervertrag mit Wacker Chemie sieht vor, dass der deutsche Chemiekonzern von September 2021 bis Dezember 2026 insgesamt 70.000 Tonnen Polysilizium aus Produktionsstätten ...

