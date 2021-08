Augsburg (ots) - Das IT-Unternehmen Wikando GmbH, das mit der FundraisingBox eine umfangreiche Plattform für gemeinnützige Organisationen und Vereine bereitstellt, hat nun auch eine Schnittstelle zum Salesforce NPSP im Angebot. Der Salesforce Connector ist eine bi-direktionale, hoch individualisierbare Schnittstelle, die durch automatische Datensynchronisation Digital Fundraising Tools und E-Payment in Salesforce integriert. Damit unterstützt das Unternehmen erfolgreich die Digitalisierung und Automatisierung in Non-Profits.Produktmanagerin Laura Jentsch erklärt die Beweggründe für diesen Schritt: "Uns ist sehr wichtig, dass Non-Profits mit der FundraisingBox eine multifunktionale Plattform erhalten, die flexibel nutzbar ist und alle nötigen Anwendungsfälle abdeckt. Der Salesforce Connector verbindet die Funktionen unserer Digital Fundraising Plattform nahtlos mit dem Salesforce NPSP CRM und schafft damit eine vereinfachte Arbeitsumgebung mit automatischer Datensynchronisation z. B. zwischen Payment Cloud und CRM."Beispielsweise können Änderungen an Daueraufträgen in Salesforce getätigt werden - die Payment Cloud der FundraisingBox greift die Änderungen auf und bucht die Spende zum nächsten Termin korrekt geändert ab. In die andere Richtung werden Daten aus dem Online-Spendenformular und Spendenaktionen automatisch in Echtzeit zu Salesforce transferiert. Manueller Aufwand wird so ebenso reduziert wie die Bildung von unübersichtlichen Daten-Silos."Der FundraisingBox Salesforce Connector ist derzeit einzigartig im europäischen Raum: Wir passen die Schnittstelle individuell auf das jeweilige Salesforce-Setup der Organisation an und übernehmen ihre Pflege und Wartung. Durch die Integration unserer umfangreichen Plattform mit Digital Fundraising Tools und Payment Cloud benötigen die Organisationen keinen weiteren Dienstleister und erhalten alle Leistungen aus einer Hand.", erklärt Laura Jentsch.Wikando GmbH entwickelt seit über zehn Jahren innovative Lösungen für digitales Fundraising. In engem Austausch mit Non-Profit-Organisationen macht das Unternehmen so technologische Neuerungen unkompliziert für die Branche nutzbar.Pressekontakt:Wikando GmbH+49(0)82166609000info@fundraisingbox.comOriginal-Content von: Wikando GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149949/4997353