Das Institut sieht sich weiterhin nach Akquisitionen in den USA und in Asien aber auch im Bereich Private Equity um, erklärte Verwaltungsratspräsident Herbert Scheidt an einem Pressegespräch in Lausanne."Wir sehen uns gut aufgestellt und haben immer versucht, vorrangig organisches Wachstum zu erzielen", sagte Scheidt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...