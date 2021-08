Youtube verbessert die Suchfunktion und lässt euch zukünftig direkt zu dem gewünschten Teil eines Clips springen. Außerdem sollt ihr fremdsprachige Videos, für die übersetzte Untertitel vorliegen, besser finden können. Auf dem Desktop zeigt euch Youtube in den Suchergebnissen bereits seit geraumer Zeit einen Videoausschnitt an, wenn ihr den Cursor über das betreffende Video bewegt. Jetzt hat die Google-Tochter angekündigt, dass die Funktion zukünftig auch in der Youtube-App auf dem Smartphone angeboten wird. Außerdem soll die Kapitelauswahl direkt in den Suchergebnissen angezeigt werden. Dementsprechend könnt ...

