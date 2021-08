Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die politischen Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 19. August 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation: Britta KraneMehr als vier Wochen sind seit der Flutkatastrophe im Ahrtal vergangen. Für die Bürger*innen vor Ort ist es immer noch ein täglicher Kampf mit den Folgen - den materiellen, aber auch den psychischen. Längst hat auch die politische Diskussion begonnen. CDU und AfD im rheinland-pfälzischen Landtag fordern einen Untersuchungsausschuss, der klären soll, ob auf den verschiedenen Ebenen alles getan wurde, um Leben zu retten. Die CDU verweist auch auf den Innenminister als obersten Katastrophenschützer im Land. Zuständig für den Katastrophenschutz ist aber zunächst einmal der Kreis: Gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler ermittelt die Staatsanwaltschaft. Landrat Pföhler ist derzeit erkrankt und lässt sein Amt ruhen. Wer trägt die politische Verantwortung? Und welche Schlüsse muss man für den Katastrophenschutz künftig ziehen? Die "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Oliver Böhm und Sabine Stöhr haben recherchiert.Weitere Themen der Sendung:- "Zur Sache" will's wissen - Leben nach der Flut- "Zur Sache"-Serie zur Bundestagswahl: "Wofür steht ihr?" - Die Spitzenkandidat*innen aus Rheinland-Pfalz- Was macht ihr für uns?" - Bürger fragen, Parteien antworten- Die Frage nach dem Warum - Prozess gegen Trierer Amokfahrer beginnt"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.SWR.de/corona FÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4997469