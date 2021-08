Infolge der Flutkatastrophe haben die Gesellschaften bislang Vorschüsse von rund 700 Mio. Euro an ihre Kunden geleistet. Laut GDV hat sich die Zahl der gemeldeten Schäden unterdessen auf rund 190.000 erhöht. Trotz hoher Schadensummen sieht die BaFin die Versicherer bislang nicht in ihrem Bestand gefährdet. Die verheerende Flutkatastrophe infolge des Unwetters Bernd wird für etliche Versicherer zum teuersten Schadenereignis in der Geschichte, so beispielsweise bei der Provinzial (AssCompact berichtete) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...