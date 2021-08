Tagesausblick für 19.08.: Abwarten vor Fed-Sitzungsprotokoll - MDAX auf Rekordhoch

Henry Philippson,

Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Abend hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch erneut relativ uninspiriert gezeigt. Schwächere US-Konjunkturdaten, wieder stark steigende Corona-Zahlen und die Unsicherheit über weitere Maßnahmen der chinesischen Regierung hatten zuletzt zur Vorsicht gemahnt. Mehr los war in der zweiten Reihe, wo der MDAX am Mittwoch abermals ein neues Rekordhoch markieren konnte.

Die Inflation in der Eurozone ist im Juli über das eigentliche EZB-Ziel von zwei Prozent gestiegen. Die Inflationsrate erhöhte sich von 1,9 Prozent im Juni auf 2,2 Prozent im Juli, wie die Statistikbehörde Eurostat im Rahmen ihrer zweiten Veröffentlichung bestätigte. Die Kernrate ohne die stark schwankenden Preise von Energie und Nahrungsmitteln ging von 0,9 auf 0,7 Prozent zurück.

Unternehmen im Fokus

Wacker Chemie hat einen Großauftrag vom chinesischen Solarunternehmen Jinko Solar erhalten. Im Rahmen des geschlossenen Vertrags wird Jinko Solar Polysilizium im Volumen von mehr als 70.000 Tonnen bis zum Jahr 2026 von Wacker Chemie beziehen. Das entspricht beinahe der Jahresproduktion von Wacker Chemie.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet weiterhin mit einem Produktionsstart in der neuen Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin im Jahr 2021. "Tesla-Chef Elon Musk hat deutlich gemacht, dass er großes Interesse hat, die geplante Zeitleiste einzuhalten. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Autos vom Band rollen", sagte Steinbach der "Märkischen Allgemeinen".

Wichtige Termine

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA - Philadelphia-Fed-Index Augustenbanksitzung

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 16.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.660/15.700/15.730/15.785/15.800 Punkte

Weder Bullen noch Bären können aktuell nachhaltige Akzente setzen - exakt das in dieser Woche bereits mehrfach angesprochene Szenario. Die Einschätzung von gestern steht daher unverändert:

"Die kommenden Handelstage könnten etwas ungemütlich (da unklar) werden für charttechnisch orientierte Händler. Der Index hat seine Ziele auf der Oberseite (16.000 Punkte) erst einmal gesehen, für größere Verkäufe fehlt allerdings (noch) die Überzeugung. Es könnte daher zunächst zu einem Hauen und Stechen zwischen Bullen und Bären kommen, eine Situation, wo man nicht unbedingt dabei sein muss…So lange der Index unterhalb von 16.000 Punkten notiert, ist der Weg des geringsten Widerstands jedoch erst einmal südwärts Richtung 15.700 Punkte, potenziell deutlich tiefer."

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2021- 18.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat )

Betrachtungszeitraum: 18.12.2017- 18.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

