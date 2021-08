Kaum ein Linux funktioniert dermaßen "out of the box" wie Zorin OS. Damit ist es das Linux der Wahl für Menschen, die von Windows oder maxOS X umsteigen wollen. Die neue Version 16 von Zorin OS basiert auf Ubuntu 20.04 und dem Gnome-Desktop und hat die üblichen Programme von Firefox bis Libre-Office in aktuellen Versionen im Gepäck. Das ohnehin schon sehr fein geschliffene Design wurde überarbeitet und das Gesamtsystem wurde auf Performance hin optimiert. Tatsächlich ist die Benutzung ausgesprochen flüssig, Bedienelemente reagieren prompt, Animationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...