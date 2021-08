LONDON (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn der Pandemie haben die Abgeordneten im Londoner Unterhaus wieder Schulter an Schulter auf den grünen Bänken nebeneinander gesessen. Nur wenige trugen bei der Afghanistan-Sondersitzung am Mittwoch Masken, wie auf Fotos aus dem Parlament zu sehen war. Die Labour-Abgeordnete Angela Eagle twitterte: "Nicht ein einziges Mitglied auf der Regierungsbank trägt eine Maske, nicht einmal der Premierminister und der Gesundheitsminister." In den Reihen der Opposition entschieden sich deutlich mehr Politikerinnen und Politiker für die Schutzmaßnahme.

Seit der Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen in England Mitte Juli sind Masken in den meisten öffentlichen Orten freiwillig. Die offizielle Empfehlung der britischen Regierung lautet jedoch, in vollen Innenräumen weiterhin Masken zu tragen. Die Abgeordneten waren nach der Zuspitzung der Lage in Afghanistan außerplanmäßig aus der Sommerpause nach London gerufen worden, so dass die meisten aus ihren Urlaubsorten oder Wahlkreisen anreisen mussten./swe/DP/stw