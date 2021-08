München (ots) - Top-Stimmung, aber wieder Torflaute beim Absteiger Osnabrück trotz bester Chancen: Der MSV Duisburg gewinnt deshalb in Osnabrück mit Glück und dank seines überragenden Keepers Weinkauf vor 7000 Fans an der Bremer Brücke mit 1:0. Duisburgs Trainer Dotchev attestierte auch einigen Dusel, sprach aber dennoch von einem "absolut verdienten Sieg. Von der Einstellung, von der Mentalität her, wie wir verteidigt haben - das war bärenstark." Das größte Glück war sicher der umstrittene Strafstoß, den Kapitän Stoppelkamp zum 1:0 verwandelte. MagentaSport-Experte Rudi Bommer zum angeblichen Foul-Elfmeter (41.), den der 25jährige Unparteiische Speckner gab: "Ein erfahrener Schiri hätte den Elfmeter nicht gegeben." Sah auch Osnabrücks Trainer Daniel Scherning so ("Beim besten Willen nicht!"), er wollte aber trotz dickster Chancen und einem verschossenen Elfmeter weder am Team zweifeln, noch am durchwachsenen Saisonstart mit einem Sieg verzweifeln: "Dieser Schmerz heute dient auch als Motivation. Der Kopf ist oben, da braucht sich keiner Sorgen zu machen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Nachholspiels Osnabrück gegen Duisburg - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Ab Freitag steht der 4. Spieltag an - zum Auftakt ab 18.30 Uhr mit dem Überflieger Viktoria Berlin (9 Punkte, 10:1 Tore) gegen Halle. Als Appetizer für den 4. Spieltag: Top10 vom 3. Spieltag bei MagentaSport: https://www.youtube.com/watch?v=pG_cVdFlmE4VfL Osnabrück - MSV Duisburg 0:1Osnabrücks Trainer VfL-Coach Daniel Scherning: "Wir haben wieder mal erfahren, wie brutal Fußball sein kann Wir haben keine gute 1. Halbzeit gespielt. Die 2. Halbzeit war dann so wie ich mir das vorgestellt habe....Verzweifeln tun wir nicht. Auch nicht nach so einem Spiel, dass Du gewinnen kannst, vielleicht sogar musst. Dieser Schmerz heute dient auch als Motivation. Der Kopf ist oben, da braucht sich keiner Sorgen zu machen."Scherning zum Elfmeter, der das Spiel entschied: "Das ist natürlich kein Elfmeter, beim besten Willen nicht. Der hebt schon vorher ab."Duisburgs Alaa Bakir, der den Elfmeter in der 41. Minute für Duisburg gegen Keeper Kühn herausholte: "Er berührt mich klar. Und wenn der Kontakt da ist, dann gibt's einen Elfmeter!"Osnabrücks unglücklicher Elfmeterschütze Lukas Gugganig, der in der 61. Minute mit einem Strafstoß an Leo Weinkauf scheiterte: "Wenn er nicht drin war, dann war's schlecht!"Über die Chancenverwertung der Osnabrücker derzeit: "Uns fehlen aktuell Tore, da kommt mein verschossener Elfmeter dazu und 5,6 Riesenchancen. Das ist einfach zu wenig. Es reicht nicht, wenn man gut spielt."Duisburgs Trainer Pavel Dotchev zum 2. Saisonsieg: "Wir haben in einigen Situationen Glück gehabt - ohne Frage."Dotchev sprach dennoch von einem "absolut verdienten Sieg. Von der Einstellung, von der Mentalität her, wie wir verteidigt haben - das war bärenstark. Osnabrück ist eine richtig, richtig gute Mannschaft. Dass wir das so überstanden haben, darüber bin total glücklich."3. Liga LIVE bei MagentaSport - der 4. SpieltagFreitag, 20.08.2021Ab 18.30 Uhr: Viktoria Berlin - Hallescher FCSamstag, 21.08.2021Ab 13.45 Uhr live in der Konferenz oder als Einzelspiel abrufbar: 1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München, BVB II - 1. FC Saarbrücken, 1. FC Magdeburg - MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau, Viktoria Köln - Waldhof Mannheim, SV Meppen - SC VerlSonntag, 22.08.2021Ab 12.45 Uhr: Würzburger Kickers - VfL OsnabrückAb 13.45 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - TSV HavelseAb 14.45 Uhr: Türkgücü München - SC Freiburg IIPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4997529