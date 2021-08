DJ MÄRKTE USA/Schwächer - Gewinnmitnahmen nach Fed-Protokoll

NEW YORK (Dow Jones)--Mit deutlicheren Kursverlusten hat die Wall Street am Mittwoch auf die Nachricht reagiert, dass die US-Notenbank wahrscheinlich bald damit beginnen wird, ihre Unterstützung für die heimische Wirtschaft zurückzufahren. Die Mehrheit der Notenbanker hält es unter bestimmten Voraussetzungen für angemessen, schon in diesem Jahr damit zu beginnen, die monatlichen Anleihekäufe allmählich zu verringern, wie aus dem Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hervorging.

Allerdings kam diese Botschaft nicht unerwartet. Schon zu Beginn der Woche hatte das Wall Street Journal berichtet, die Fed-Vertreter hätten sich darauf verständigt, in rund drei Monaten mit der Drosselung der Anleihekäufe ("Tapering") zu beginnen. Viele Anleger dürften im Fed-Protokoll daher einen Anlass zu Gewinnmitnahmen gesehen haben, nachdem Dow-Jones-Index und S&P-500 zu Wochenbeginn neue Rekordstände markiert hatten.

Der Dow verlor 1,1 Prozent auf 34.961 Punkte, der S&P-500 gab ebenfalls 1,1 Prozent ab. Der Nasdaq-Composite schloss 0,9 Prozent niedriger. Dabei standen den 1.003 (Dienstag: 899) Kursgewinnern 2.290 (2.434) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 144 (166) Titel.

Beobachter wollten den Rücksetzer nicht überbewerten, zumal aus dem Fed-Protokoll auch herauszulesen war, dass es bis zur ersten Zinserhöhung noch dauern wird. "Solange die Politik einigermaßen unterstützend bleibt, das Wachstum andauert und die Impfung Fortschritte macht, ist es ein einzigartiges Umfeld, in dem die Bedingungen für Aktien gut sind", sagte Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros: "Es gibt eine echte wirtschaftliche Stärke." Zudem existierten wenig Alternativen zu Aktien.

Optimistische Erwartungen an das Wachstum der heimischen Wirtschaft äußerte auch der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard. Seine Meinung nach werde die Delta-Variante des Coronavirus die Erholung nicht aus der Spur bringen, sagte er in einem Interview mit Barron's.

Lowe's mit höherer Prognose gesucht

Target gaben 2,8 Prozent ab, obwohl der Einzelhändler die Ergebnisprognosen übertroffen und ein 15 Milliarden Dollar schweres Rückkaufprogramm in die Wege geleitet hatte. Die Baumarktkette Lowe's hat ihre Jahresumsatzprognose überraschend deutlich angehoben. Die Aktie gewann 9,6 Prozent.

Gut kamen die Zahlen von Agilent an, die Aktie legte um 1,3 Prozent zu. Der Hersteller von Messgeräten übertraf mit seinen Zahlen die Konsensschätzungen und erhöhte zudem den Ausblick. Die Ergebnisse des Halbleiterherstellers Cree wurden dagegen mit einem Minus von gut 9,1 Prozent quittiert. Trotz des boomenden Halbleitermarktes schrieb Cree in seinem vierten Quartal rote Zahlen.

Der Inneneinrichter La-Z-Boy (-1,6%) steigerte in seinem ersten Quartal des Fiskaljahres den Umsatz zwar mit über 80 Prozent stärker als erwartet und legte auch beim Gewinn deutlich zu, gleichwohl verfehlte letzterer die Konsensschätzung knapp. Die Donut-Kette Krispy schnitt in ihrem ersten Quartalsausweis nach der Rückkehr an die Börse ebenfalls beim Umsatz besser und beim Gewinn knapp etwas schlechter als geschätzt ab. Der Kurs fiel um 6,9 Prozent.

Der Dollar reagierte kaum auf das Fed-Protokoll und konsolidierte letztlich die jüngsten Aufschläge, die er der Erwartung einer strafferen US-Geldpolitik verdankte. Auch beim Goldpreis tat sich wenig; die Feinunze verharrte um 1.785 Dollar. Die Ölpreise gaben kräftig nach. Hier lastete nach Aussage aus dem Handel hauptsächlich die Befürchtung eines Nachfragerückgangs aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen. Die Lagerbestandsdaten der staatlichen US Energy Information Administration enthielten Licht und Schatten. Zwar gingen die Rohöllagerbestände überraschend deutlich zurück, doch stiegen die Benzinvorräte wider Erwarten. Auch die Ölförderung erhöhte sich. US-Anleihen gaben mit der Spekulation auf eine gestraffte Geldpolitik einen kleinen Teil der kräftigen Dienstagsgewinne wieder ab.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.960,69 -1,1% -382,59 +14,2% S&P-500 4.400,27 -1,1% -47,81 +17,2% Nasdaq-Comp. 14.525,91 -0,9% -130,27 +12,7% Nasdaq-100 14.857,92 -1,0% -144,90 +15,3% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,4 0,21 9,2 5 Jahre 0,78 1,0 0,77 41,6 7 Jahre 1,05 0,1 1,05 39,8 10 Jahre 1,27 0,8 1,26 35,3 30 Jahre 1,91 -1,5 1,93 26,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:05 Uhr Di, 17:17 Uhr % YTD EUR/USD 1,1711 -0,0% 1,1715 1,1713 -4,1% EUR/JPY 128,59 +0,2% 128,42 128,40 +2,0% EUR/CHF 1,0735 +0,2% 1,0710 1,0711 -0,7% EUR/GBP 0,8514 -0,1% 0,8530 0,8526 -4,7% USD/JPY 109,80 +0,2% 109,61 109,62 +6,3% GBP/USD 1,3756 +0,1% 1,3757 1,3739 +0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4840 -0,1% 6,4850 6,4930 -0,3% Bitcoin BTC/USD 44.820,51 +0,2% 45.410,51 45.860,76 +54,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,90 66,59 -2,5% -1,69 +34,7% Brent/ICE 67,72 69,03 -1,9% -1,31 +32,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,73 1.786,23 +0,0% +0,50 -5,9% Silber (Spot) 23,49 23,68 -0,8% -0,19 -11,0% Platin (Spot) 1.000,30 1.000,78 -0,0% -0,48 -6,6% Kupfer-Future 4,12 4,21 -2,1% -0,09 +16,7% ===

