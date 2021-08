Die PR-Expertin der Spielebranche bringt ihre Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmenskommunikation ein, nachdem sie über ein Jahrzehnt bei Ubisoft tätig war

FunPlus, ein führender unabhängiger Entwickler und Publisher von Handyspielen, hat heute bekannt gegeben, dass Eleanor Twilton Ben Youssef zum Global Head des Bereichs PR Comms für das in der Schweiz ansässige Unternehmen ernannt wurde. Twilton wird dem Chief Business Officer, Chris Petrovic, unterstellt und für die Umsetzung aller externen und internen Kommunikationsstrategien von FunPlus verantwortlich sein, einschließlich der Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Markenkommunikation für FunPlus als Unternehmen und Arbeitgeber, Events und CSR-Initiativen.

"Twiltons Fachkompetenz und Branchenkenntnisse sind genau das, wonach wir gesucht haben, wenn FunPlus an die vorderste Front unter den Branchenführern vordringt", so Petrovic. "Wir wollen unsere Spiele weiter voranbringen und die Wirkung, die sie bereits haben, noch verstärken und wir könnten uns in keine besseren Hände begeben."

"Ich freue mich sehr, zu FunPlus und seinem wachsenden Team von Führungskräften zu kommen", sagte Twilton. "Die Kultur, der Ehrgeiz, die talentierten Teams und die engagierten Communitys von FunPlus haben mich inspiriert und beeindruckt. Ich freue mich darauf, die Vision des Unternehmens zu unterstützen und die kontinuierlichen Bemühungen fortzusetzen, nicht nur das beste Unternehmen unter den Spieleanbietern zu werden, sondern auch das beste Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung im weiteren Sinne."

Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Kommunikation bei Ubisoft, einem der größten Spieleentwickler und Publisher der Welt, wird Twilton die Öffentlichkeitsarbeit von FunPlus stärken, während das Unternehmen weiterhin äußerst erfolgreiche Spiele wie State of Survival und King of Avalon produziert und weiterentwickelt und gleichzeitig ein Arbeitsumfeld bietet, das Talente aus der hart umkämpften Spiele- und Technologiebranche anzieht.

Über FunPlus

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen FunPlus ist ein hochkarätiger unabhängiger Spieleentwickler und Publisher mit Hauptsitz in der Schweiz und Betriebstätigkeiten in Spanien, Schweden, Russland, den USA, Singapur, Japan und China. Als Organisation, welche die weltbesten kreativen Talente fördert und knapp 2000 Mitarbeiter beschäftigt, hat das Unternehmen Handyspiele entwickelt und herausgegeben, die in fast 70 Ländern auf Platz 1 gelangten. Dazu gehören State of Survival, King of Avalon und Guns of Glory. Zu den Studios von FunPlus gehören KingsGroup, Puzala, Seven Games und Imagendary Studios, die alle Teil eines wachsenden globalen Netzwerks von Entwicklern sind, die an einzigartigen Marken von wichtigen Spielgattungen wie Strategie-, Puzzle- und Rollenspielen arbeiten.

Als führender Publisher in der 4X-Strategie-Kategorie seit drei Jahren in Folge hat FunPlus diesen Erfolg genutzt, um die Welten von Gaming und Mainstream-Unterhaltung durch erfolgreiche Kooperationen mit hochkarätigem geistigem Eigentum wie The Walking Dead von AMC zusammenzuführen, was derzeit im größten Spiel des Unternehmens, State of Survival, zu sehen ist.

Die FunPlus-Marke steht auch hinter FunPlus Phoenix (FPX), einer der weltweit erfolgreichsten E-Sport-Organisationen.

