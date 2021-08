Der Technologie-Superstar Elon Musk gab in einem Tweet bekannt, dass seine bereits zweite Biographie in Arbeit ist - geschrieben wird sie von Walter Isaacson, der auch schon das Leben des Apple-Gründers Steve Jobs zu Papier brachte.? Bestseller-Autor schreibt zweite Biographie von Elon Musk ? Musk und Isaacson bereits miteinander in Gesprächen ? Pikante Anekdote über Elon Musk und Tim CookWalter Isaacson - eine bekannte Größe unter den BiographenDer Tesla- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...