DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zum Wiederaufbaufonds:

"Läuft alles wie geplant, ist der 30 Milliarden Euro schwere Wiederaufbaufonds inklusive Durchführungsverordnungen Mitte September am Start, und das trotz parlamentarischer Sommerpause und mitten im Bundestagswahlkampf - Respekt! Eine Aufgabe bleibt für den nächsten Bundestag liegen: Es braucht dringend eine doppelte Pflicht zur Versicherung von Elementarschäden: Immobilienbesitzer müssen sich absichern - und die Assekuranzen müssen verpflichtet werden, solche Policen zu vertretbaren Konditionen anzubieten. Das verlangt das Solidarprinzip. Auf Dauer kann es nicht sein, dass die Gemeinschaft bei all jenen in die Bresche springt, die sich individuell nicht absichern wollten oder konnten."