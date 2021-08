Bei der jüngsten Fed-Sitzung im Juli wurde darüber diskutiert, ob man noch in diesem Jahr mit dem Zurückfahren der Anleihekäufe beginnen solle.Noch kauft die US-Notenbank Monat für Monat Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar auf. Die Ankündigung des möglicherweise bevorstehenden Kurswechsels in der US-Geldpolitik hat den Dollarindex auf den höchsten Stand seit neun Monaten ansteigen lassen und dadurch den Goldpreis belastet. Neue Impulse könnte er am Nachmittag erhalten, wenn um 14.30 ...

