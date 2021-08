Die Ratingagentur Moody's Corp. (ISIN: US6153691059, NYSE: MCO) wird am 10. September 2021 eine stabile Quartalsdividende in Höhe von 62 US-Cents je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde (Ex-Dividenden Tag ist der 19. August 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,48 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 373,92 US-Dollar (Stand: 18. August 2021) ...

