Die börsennotierte Semperit-Gruppe konnte im 1. Halbjahr 2021 mit einem Anstieg von 57,7 Prozent auf 660,8 Mio. Euro beim Umsatz einen Rekordwert erzielen. Das Konzern-EBIT konnte in diesem Zeitraum auf 224,6 Mio. Euro verdoppelt und die EBIT-Marge auf 34,0 Prozent gesteigert werden (H1 2020: 26,8 Prozent). Die strategische Neuorientierung der Semperit-Gruppe mit Fokus auf den Sektor Industrie wird laut Semperit weiter vorangetrieben. Auch für mögliche M&A-Transaktionen sei man hinsichtlich Liquidität gut aufgestellt. CEO Martin Füllenbach: "Semperit verfügt über eine hohe Finanzkraft und ist somit in einer guten Position für Wachstumsschritte im Zuge unserer M&A-Strategie. Der Analyseprozess ist in vollem Gange; erste strategische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...