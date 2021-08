René Brülhart hat sich aus privaten Gründen entschieden, per sofort aus dem Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG zurückzutreten.Lenzburg - Im Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG kommt es zu einem Rücktritt während der laufenden Amtsperiode. René Brülhart hat sich aus privaten Gründen entschieden, per sofort aus dem Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG zurückzutreten. René Brülhart gehörte dem Verwaltungsrat seit 2016 an und hat insbesondere in seiner Funktion als Vorsitzender des Prüf- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...