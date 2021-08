Ich gehe fast täglich laufen, siehe https://runplugged.com/runkit/profil/5 . Meist höre ich dabei Podcasts. In dieser Sektion meines Blogs werde ich über meine Favoriten schreiben und auch Highlight-Inputs nennen. Heute erwähne ich den Klassiker-Nr.1, den Podcast der Wiener Börse, der wie unser neuer "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast" von der Börsen Radio Network AG interviewt und produziert wird. Diesmal im Talk: Norbert Haslacher, CEO Frequentis. Frequentis ist im Mai 2019 zu 18 Euro an die Börse gekommen, steht jetzt exakt 10 Euro höher und hat allein 2021 bisher 18 Highs auf in der Spitze 28,1 Euro geschafft, year to date ist die Aktie 54 Prozent im Plus. Also gar nicht von schlechten Eltern. Das Unternehmen, das schon lange ...

