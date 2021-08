HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz SE nach einer Auswertung historischer Markterwartungen für Versicherungskonzerne auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Analysten rechneten mehrheitlich damit, dass sich die Unternehmen eher auf operatives Gewinn- statt auf Umsatzwachstum fokussierten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings korreliere das operative Gewinnwachstum nur schwach mit der Gesamtrendite der Aktien. Der Grund dafür dürfte sein, dass die Anleger vor allem auf die Eigenkapitalrendite sowie auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe blickten./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

