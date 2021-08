Mannheim (ots) - Wirtschaft begrüßt Austausch zu Datenmanagement und -analytikDie CAMELOT Management Consultants AG gab heute den erfolgreichen Start des internationalen Innovationsnetzwerks "Global Community for Data Driven Leaders" bekannt. Die von CAMELOT orchestrierte Community soll das Netzwerken zwischen Branchenexperten im Bereich Datenmanagement und -analytik fördern und Innovationen beschleunigen. Weit über 100 Experten aus großen und mittelständischen Unternehmen sind bereits Teil des Netzwerks.Die in Unternehmen vorhandenen Datenmengen wachsen exponentiell. Damit steigt auch der Bedarf, diese Daten zu strukturieren, auszuwerten und in geschäftlichen Mehrwert zu verwandeln. "In der Praxis sehen wir viele gute Ansätze, aber auch einen ganz großen Informations- und Innovationsbedarf. Diese Lücke möchten wir mit der Global Community for Data Driven Leaders schließen", kommentiert Henrik Baumeier, Partner und Head of Consulting Line Data & Analytics bei CAMELOT.Entsprechend dieser Zielsetzung steht sowohl der Informationsaustausch zwischen den Community-Mitgliedern als auch gemeinsame Innovation im Fokus des Netzwerks. So werden die Mitglieder kontinuierlich mit aktuellen Inhalten versorgt wie zum Beispiel neueste Forschungsergebnisse, innovative Anwendungsfälle, Lessons Learned oder How-to-Anleitungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, individuelle Ideen und Herausforderungen innerhalb der Community zu diskutieren sowie Partner für Co-Innovationen zu finden, mit denen gemeinsam neue Anwendungsfälle zum Leben erweckt werden.Themen, über die die Community aktuell diskutiert, sind beispielsweise "Intelligentes Datenmanagement und Transformation", "Stammdatenmanagement und -Governance" sowie "Data Science & Analytics".Orchestriert wird die Community von den Data & Analytics-Experten der CAMELOT. "Wir als CAMELOT stellen die Plattform für die Community zur Verfügung und moderieren sie. Für uns und alle Community-Mitglieder gilt jedoch: Werbung für Dienstleistungen und Produkte ist explizit nicht erwünscht", bestätigt Henrik Baumeier und betont die hohe inhaltliche Qualität der Community.Wer Interesse hat, selbst Teil der Global Community for Data Driven Leaders zu werden, kann sich unter www.data-driven-leaders.com (https://www.camelot-mc.com/capabilities/data-management-analytics/community-for-data-driven-leaders/) direkt bewerben.Ausblick auf offizielle Veranstaltungen der Community, die auch Nicht-Mitgliedern offenstehen:- Data & Analytics Innovation Space (https://www.camelot-mc.com/event/camelot-data-analytics-innovation-event-frankfurt/), 4. Oktober 2021, OutofOffice Frankfurt- Management Forum Data & Analytics (https://www.camelot-mc.com/event/camelot-management-forum-2021-data-analytics/), 5. Oktober 2021, Hilton Frankfurt AirportÜber die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83079/4997761