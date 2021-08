Im schwachen Marktumfeld kommt am Donnerstag auch SAP unter Druck. Doch das Chartbild sieht weiter gut aus. Gelingt im nächsten Anlauf der Sprung über das Juli-Hoch, könnte es schnell in Richtung Rekordhoch gehen. Für Trader ergibt sich dadurch eine spannende Möglichkeit.45 Prozent Gewinnchance ergeben sich mit dem neuen Trading-Tipp von DER AKTIONÄR TV. Im Video erfahren Sie, welcher Schein dafür gehandelt werden muss, wo es bei SAP noch Aufholpotenzial gibt und was es sonst noch zu wissen gibt.

