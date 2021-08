Die Furcht vor einer strafferen US-Geldpolitik hat am Donnerstag die Börsen in Europa belastet. Dax und EuroStoxx50 fielen am Vormittag um je mehr als zwei Prozent auf 15.635 beziehungsweise 4084 Punkte. Der deutsche Leitindex markierte zeitweise den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Wochen.

