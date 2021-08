+1.500 % Jahresperformance: War da was mit Bitcoin & Ether? Krypto-Anleger entdecken neuen Coin-Star!

Am Markt für Kryptowährungen ging es zuletzt wieder aufwärts. Die bisher eher unbekannte Kryptowährung ADA (Cardano) legte dabei besonders stark zu. Sie könnte möglicherweise zu einem echten Ethereum-Konkurrenten werden. Am Mittwoch stiegt die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen laut dem Analysehaus CoinMarketCap zeitweise auf über zwei Billionen US-Dollar. Zuletzt hatte sie im Mai dieses Jahres über der 2-Billionen-Dollar-Marke gelegen. Der ADA-Coin, der auf der Cardano-Blockchain basiert, gehörte zuletzt zu den Gewinnern. Aktuell ist ADA mit 68.131 Milliarden US-Dollar die nach Marktkapitalisierung drittgrößte Digitalwährung der Welt (Stand: 19.08.2021, 11:40 Uhr). Nur Ethereum (352 Milliarden US-Dollar) und Bitcoin (840 Milliarden US-Dollar) haben eine höhere Marktkapitalisierung. Ähnlich wie Ethereum ist Cardano nicht nur ein digitales Zahlungsmittel, sondern kann auch für sogenannte Smart Contracts genutzt werden. Diese elektronischen und Blockchain-basierten Verträge, können hinterlegte Wenn-Dann-Regeln überwachen und vorher definierte Aktionen selbstständig ausführen. Beispielsweise könnte ein Smart Contract in Zukunft einen Immobilienverkauf eigenständig und ohne Notar durchführen: Erst wenn ein bestimmter Betrag auf dem Konto des Verkäufers eingeht, wird der neue Besitzer ins digitale Grundbuch eingetragen. Krypto-Analyst Timo Emden vom gleichnamigen Analysehaus schrieb in einer Analyse zur Cardano-Blockchain: "Die Anleger hoffen, dass Cardano zusehends gegen den Branchenführer Ethereum zur Konkurrenz wird und am Ende des Tages sich womöglich sogar durchsetzen könnte." Die Cardano-Blockchain halte sich zudem an bestehende Datenschutzgesetze und arbeitet dafür mit den Regulierungsbehörden zusammen. Sören Hettler, Analyst bei der DZ Bank, erklärte dazu gegenüber dem Handelsblatt: "Die Idee, mit der Regulierung zusammenzuarbeiten, macht Cardano interessant." Aktuell steht ADA rund fünf Prozent im Plus. Eine Einheit der Kryptowährung kostet derzeit 2,12 US-Dollar (Stand: 19.08.2021, 12:09 Uhr, CoinMarketcap). Innerhalb eines Jahres gewannt ADA mehr als 1565 Prozent hinzu: Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion Enthaltene Werte: BTC~USD,ETC~USD,ADA~USD

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )