FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Abrutschen des Dax unter 15 800 Punkte liefert der Bank HSBC zufolge "den Bären ein handfestes Argument für eine ernstzunehmende Dax-Korrektur". Das Rekordhoch vom Freitag vergangener Woche bei 16 030 Zählern dürfte der deutsche Leitindex kurzfristig jedenfalls aus den Augen verlieren. Eine horizontale Unterstützung orten die charttechnisch orientierten Analysten bei etwa 15 500 Punkten, auf diesem Niveau markierte der Dax Mitte April ein Hoch.

Sorgen bereitet den Experten vor allem die Lage an der New York Stock Exchange. Der Saldo aus steigenden und fallenden Kursen, ein Indikator für die Marktbreite eines Trends, trete dort seit Mitte Juni auf der Stelle oder falle sogar. Zuvor sei dieser Indikator von einem Hoch zum nächsten geeilt. "Mit anderen Worten: Die laufende Rekordjagd der amerikanischen Standardwerte wird von einer abnehmenden Anzahl an Einzeltiteln getragen"./bek/la/jha/