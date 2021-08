Die Initiative will neue Steuern auf Kapitaleinkommen einführen. Das treffe vor allem KMU, Hauseigentümer, Landwirte, Kleinanleger und Start-ups, so die Gegner.Bern - Eine breite Allianz aus Politik und Wirtschaft bekämpft die 99-Prozent-Initiative der Jungsozialisten (Juso). Die Initiative will neue Steuern auf Kapitaleinkommen einführen. Das treffe vor allem KMU, Hauseigentümer, Landwirte, Kleinanleger und Startups. «Wir haben es hier mit einer Vorlage zu tun, die erhebliche Risiken für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft mit sich bringt»...

