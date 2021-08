Die Sunrise Skylights Zürisee Sessions finden definitiv vom 19. bis 29. August auf einem einzigartigen «Floating Boat» statt und Huawei ist mit an Bord.Dübendorf - Endlich Sommer. Endlich wieder Festivalzeit. Die Sunrise Skylights Zürisee Sessions finden definitiv vom 19. bis 29. August auf einem einzigartigen «Floating Boat» statt und Huawei ist mit an Bord. Als Hauptsponsor will Huawei Schweiz nach der langen Entbehrung dem Publikum Freude schenken und Schweizer Künstlerinnen und Künstler wie etwa Luca Hänni unterstützen.

