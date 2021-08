DGAP-News: Blackhawk Growth Corp. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung

Vancouver (British Columbia), den 19. August 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) (das "Unternehmen" oder "Blackhawk") freut sich das folgende Update zu seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Spaced Food Inc. zu geben. Spaced Food hat mit der kommerziellen Produktion des mit Cannabis angereicherten "Astronauten-Sorbets" begonnen. Die im Frühjahr gelieferte Anlage wurde nun installiert und vollständig getestet. Das Sorbet wird produziert, verpackt und an den Vertriebspartner des Unternehmens in Ontario verschickt. Spaced Food wird über eine Produktionskapazität von rund 75.000 Einheiten pro Monat verfügen. Diese Kapazität kann je nach Bedarf weiter erhöht werden. Das "Astronauten-Sorbet" ist ein Eis, welches nicht gekühlt werden muss, vollständig lagerstabil, vegan, glutenfrei, milchfrei, aus 100 Prozent echtem Obst hergestellt ist und keine Konservierungsstoffe enthält. Jedes Stück enthält 10 mg THC. Darüber hinaus hat Spaced Food drei neue Produkte entwickelt und wird für die folgenden Produkte entsprechende Produktanmeldungen einreichen: "UFO-REO": Ein Sandwich-Keks aus Schokolade und Vanille, umhüllt von belgischer und mit Cannabis angereicherter Zartbitterschokolade.



"The "NutterShip": Ein Erdnussbutter-Sandwich-Keks, umhüllt von belgischer und mit Cannabis angereicherter Zartbitterschokolade. "UF-EH?": Ein Sandwich-Keks mit Ahornsirup, umhüllt von belgischer und mit Cannabis angereicherter Zartbitterschokolade. Die drei neuen Produkte benötigen eine behördliche Produktzulassung. Blackhawk wird über den Abschluss der Einreichung und den Produktionsbeginn im Hinblick auf die neuen Produkte informieren. "Ich bin begeistert, erfolgreiche Produktläufe von Spaced Food zu sehen", sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. "Die Hinzufügung dieser drei neuen, außergewöhnlichen Produkte zeigt die Tiefe, die die Marke Spaced Food haben wird. Ich freue mich darauf, unsere Aktionäre über die Entwicklung dieser Produkte und die Einführung neuer Produkte auf dem Laufenden zu halten."



Über Spaced Food Spaced Food bringt mit Cannabis angereicherte Nahrungsmittel in die Umlaufbahn und setzt dabei auf Hightech und Wissenschaft aus der Raumfahrtindustrie! Wir haben unsere Liebe zu Cannabis mit einem einzigartigen Produkt kombiniert, das jedes Problem der aktuellen Cannabis-Esswaren löst. Spaced Food ist lagerstabil, muss nicht gekühlt werden und schmeckt HERVORRAGEND! Nach 3 Jahren Forschung und Entwicklung hat Spaced Food ein Produkt mit hervorragender Bioverfügbarkeit entwickelt, das im Mund zergeht und genau dosiert werden kann. Hergestellt mit der gleichen Technologie, die für Lebensmittel verwendet wird, bevor sie für Astronauten ins All geschickt werden, schließen wir 98 Prozent des Nährwertes und 100 Prozent der medizinischen Inhaltsstoffe ein. Egal, ob Sie 18 oder 81 Jahre alt sind, Spaced Food wird schnell zu Ihrem Lieblings-Cannabisgenussmittel werden! Über Blackhawk Growth



Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food und NuWave Foods.



Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A



Bitte beteiligen Sich sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter https://www.blackhawkgrowth.com.





Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen, einschließlich der Produktion und des Verkaufs der Spaced Foods Produkte sowie der Zulassung dieser Produkte. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

