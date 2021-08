Mitte Mai ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Rotterdamer Wolkenkratzer "The Terraced Tower' in Betrieb gegangen. Solarwatt hat Glas-Glas-Module geliefert, die auf dem Dach und an der Fassade installiert wurden. Solarwatt hat in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler Energy@TheOffice das Hochhaus "The Terraced Tower' in Rotterdam mit einer 103-kW-Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Bei diesem Projekt ist die PV-Anlage zweigeteilt. Neben einer klassischen Glas-Glas-Dachanlage dienen auch Teile ...

