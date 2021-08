WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Erholung des US-Arbeitsmarkts vom Corona-Einbruch schreitet voran. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken, um 29 000 auf 348 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Damit fiel der Rückgang stärker aus als Analysten erwartet hatten. Sie waren bei den Erstanträge, die als Kurzfristindikator für den Arbeitsmarkt gelten, nur von einem Rückgang auf 364 000 ausgegangen.

Seit Februar verbessert sich Lage auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt tendenziell. Nachdem die Erholung in den Monaten Juni und Juli ins Stocken geraten war, zeigte sich in den vergangenen Wochen wieder ein etwas stärkerer Rückgang bei den Hilfsanträgen.

Gestützt wird die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt durch einen robusten wirtschaftlichen Aufschwung, der von hohe staatliche Ausgaben und die Aufhebung von Corona-Beschränkungen befeuert wird. So hatte sich auch im jüngste monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung eine deutliche Erholung am Arbeitsmarkt gezeigt.

Trotz des Rückgangs liegt die Zahl der Hilfsanträge aber nach wie vor über dem Niveau, das vor der Corona-Krise üblich war. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche nur gut 200 000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt./jkr/jsl/jha/