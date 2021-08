Rendsburg (ots) -- Bundeskartellamt erteilt Freigabe- Rechtlichen Bedingungen wurden erfüllt- Vielversprechende Investorensuche für eigenständige StahlbauabteilungRendsburg (ots) - Der Insolvenzverwalter der Nobiskrug-Werft, Hendrik Gittermann (https://www.reimer-rae.de/team/hendrik-gittermann/)von der Kanzlei REIMER, hat den Geschäftsbetrieb der international renommierten Superyacht-Werft mit rund 280 Beschäftigten heute rechtswirksam an die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) übergeben ("Closing"). Der Verkauf erfolgte bereits am 16. Juli 2021, stand jedoch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe sowie des Eintritts weiterer aufschiebender Bedingungen. Diese juristischen Hürden sind nun genommen und die übertragende Sanierung ist damit weitgehend abgeschlossen.Offen ist nun noch die Veräußerung der Nobiskrug-Stahlbauabteilung mit etwa 30 Beschäftigten, die von der FSG nicht mit übernommen wurde. "Ich bin jedoch zuversichtlich, auch hierfür zeitnah einen Investor zu finden", sagt Gittermann. Es gäbe bereits mehrere sehr ernsthafte Interessenten. "Für die potenziellen Investoren sind nicht allein die bestehenden Aufträge für Bau und Wartung der Schleusentore des Nord-Ostsee-Kanals interessant, sondern auch die langfristige Sicherung des überragenden Know-hows der Belegschaft."Zu REIMER (http://www.Reimer-rae.de): REIMER ist eine auf Sanierungsberatung, Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung spezialisierte Kanzlei mit mehr als 90 Experten für Restrukturierungsrecht, Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht sowie Betriebswirtschaftslehre und Steuern. Die Partnergesellschaft zählt mit elf Insolvenzverwaltern und mehr als 20 Rechtsanwälten an den Standorten Hamburg, Kiel, Lübeck, Flensburg, Rostock, Hannover Frankfurt und Mannheim zu den größten und versiertesten deutschen Kanzleien für Sanierungen und Insolvenzrecht. Hendrik Gittermann ist ein ausgewiesener Experte für Sanierungen von Unternehmen im Bereich der maritimen Wirtschaft.Pressekontakt:das AMT Gesellschaft für Unternehmenskommunikation mbHAndreas JungTel.: +49 (0) 431 55 68 67 91Mobil: +49 (0) 160 632 00 72E-Mail: jung@das-amt.netOriginal-Content von: Reimer Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111905/4998256