Während die Börsenindizes Rekord um Rekord knacken, sieht Volker Schilling die Chance für Anleger, bei Unternehmen einzusteigen, die aktuell weit von ihren Höchstkursen entfernt liegen. Zwei heiße Turnaround-Tipps!

Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management in Freiburg, blickt auf zwei Unternehmen, "die eine schwierige Zeit hinter sich haben und nach Restrukturierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel einem neuen Management oder einem neuen Geschäftsmodell wieder Tritt fassen können und vom Markt noch wenig Beachtung finden."

1. Heidelberger Druckmaschinen - Viel Luft nach oben

Der klassische Druckmaschinenhersteller habe den digitalen Wandel zunächst völlig verschlafen, es stand daher nicht gut um die Aktie. Mit Hoffnungsträgern neuer digitaler Konzepte sei am Markt vorbei produziert worden, so Schilling. Doch nun drehe sich das Bild, die HeidelDruck wandele sich zur High Tech Company: "Mit dem Einstieg in Ladegeräte für Elektroautos hat man einen Volltreffer gelandet. Die kleine Wallbox von HeidelDruck ist ein echter Renner. Der Einstieg in die E-Mobilität ist ein stark wachsendes Geschäft. Insbesondere deshalb, weil die Ladeinfrastruktur derzeit das Nadelöhr für weiteres Wachstum darstellt und deshalb massiv ausgebaut werden muss."

Der Experte sieht den ehemaligen Weltmarktführer für Druckmaschinen im Wandel zum Technologiekonzern mit angehängter Druckmaschinenabteilung. Und damit auch Potential für dauerhaftes und langfristiges Wachstum. Die Aktie, die derzeit bei 2,14 Euro liegt, habe enormes Potential und der Markt sei gerade erst dabei, dieses zu erkennen. Volker Schilling sieht hier noch sehr viel Luft nach oben.

2. Philip Morris - Die Flucht nach vorne

Das Unternehmen kündigte an, dass es in zehn Jahren keine Zigaretten mehr verkaufen wolle, daher beginne man in den Gesundheitsmarkt zu investieren. Laut Schilling sei das die Flucht nach vorne: "Disruptiere dich selbst und erfinde dich neu, könnte dies Devise lauten. Wer weiß, vielleicht wird nicht nur der Verbrennungsmotor, sondern auch künftig der Verbrennungsglimmstengel verboten und Philip Morris kommt dem nur zuvor."

Für diese Kehrtwende habe Philip Morris bereits das dänische Unternehmen Fertin Pharma, welches Raucherentwöhnungsprodukte und Nikotinkaugummis herstellt, gekauft. Zusätzlich befinde sich der Konzern aktuell im Bieterwettstreit mit Carlyle, um das Unternehmen Vectura zu erwerben, welches Asthma Produkte produziere. Die Neuausrichtung biete Aktionären eine interessante Perspektive: "Während das Geschäft mit Rauchern in den letzten Jahren stetig rückläufig war, könnten die neuen Sparten wieder für Schwung sorgen. Die Höchstkurse des Unternehmens stammen aus dem Jahr 2017. Der Abwärtstrend scheint aber inzwischen gebrochen und der Weg zu alten Hochs erreichbar", so der Experte.

Enthaltene Werte: DE0007314007,US7181721090