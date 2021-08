Der neue CEO Dirk Wössner löste den Gründer ab. Aus der Patientenkarte werden Digitalisierungslösungen im Gesundheitswesen und Informationssysteme für den ambulanten Bereich. Dazu gehören Module für die elektronische Patientenaktie mit deutlicher Erweiterung der Wirkung.3,9 Mrd. € Marktwert für einen Zielumsatz von etwa 1 Mrd. € für 2021/2022 sind anspruchsvoll. In der Erweiterung der Programme aus dem Kerngeschäft und der wahrscheinlichen Ergänzung um kleinere Spezialisten liegt die neue Perspektive. Der Wechsel an der Spitze gleicht einem Generationswechsel.DRÄGERWERK steht vor einer anderen Ausgangslage. Das Einmalgeschäft mit Beatmungsgeräten im vergangenen Jahr war die Ausnahme von der Regel. Dennoch schaffte dieses zusätzliche Geschäft der Coronakrise den Ansatz dafür, dass DRÄGERWERK erstmals mit einem Zielumsatz um 3,2 bis 3,3 Mrd. € aus den jahrelangen Problemen der Ertragsqualität herausgewachsen ist. Am besten erkennbar in der Kapitalrendite (ROCE) mit 34,4 nach 12,3 % und einer Eigenkapitalquote von nunmehr 38,2 %. Gleichzeitig reduzierten sich die Nettofinanzschulden von 494 auf 148 Mio. € und der operative Cashflow stieg deutlich von 54 auf 172 €.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 33! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 33:Themen u.a.:++ Der Performance-DAX hat deutlich überzogen++ Die DT. TELEKOM bewegt sich plötzlich++ Bei VONOVIA gehen wir in Wartestellung++ HELLA wird französisch - gekonnt gemacht++ Die Immobilienpreise sind noch stärker gestiegen++ Die beliebteste Autowette ist TESLA gegen LUCID++ China bleibt ein DauerthemaIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info