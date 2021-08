Die Bundesnetzagentur will den Eigenkapitalzins der Netzbetreiber deutlich senken. Der politische Beirat weist nun darauf hin, dass die Netzbetreiber Spielraum brauchen, um die Energiewende voran zu treiben.In der derzeit laufenden Regulierungsperiode bekommen die Strom- und Gasnetzbetreiber einen Eigenkapitalzins von 6,9 Prozent zugestanden. Die Bundesnetzagentur will die Netzrendite in der nächsten Periode auf 4,59 Prozent senken. Viel zu wenig, meinen die Netzbetreiber - die Absenkung erschwere Investitionen und verzögere den Netzausbau. In diesem Streit meldet sich nun der politische Beirat ...

