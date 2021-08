Eon stand in den letzten Jahren etwas im Schatten des Essener Konkurrenten RWE. Die beiden Energieversorger hatten ab 2018 ihr operatives Geschäft aufgeteilt. Während sich RWE auf die Ökostromerzeugung konzentriert und vom dabei Boom bei Solar- und Windkraft profitiert hat, fokussiert sich Eon auf das Management der Energienetze und den Vertrieb. Der seit April amtierende Vorstandschef Leonard Birnbaum will dabei wieder etwas mehr Dynamik und Aufbruchsstimmung bei dem zuletzt sehr behäbig wirkenden Dax-Konzern entfachen. In der vergangenen Woche hat Eon seine Halbjahreszahlen vorgelegt, die wir in unserer heutigen Analyse genauer betrachten wollen.

