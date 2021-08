NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Nachfrage in den Absatzmärkten des Scheinwerferherstellers sei nach wie vor gut, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf der Angebotsseote sei die Visibilität jedoch nur begrenzt./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2021 / 14:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2021 / 14:17 / BST

