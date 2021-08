Mainz (ots) - Die XVI. Paralympischen Sommerspiele werden vom 24. August bis zum 5. September 2021 in Tokio ausgetragen - gut zwei Wochen nach dem Ende der Olympischen Spiele. Das ZDF startet am Donnerstag, 26. August 2021, in seine Paralympics-Berichterstattung, wenn es um 9.05 Uhr zum ersten Mal heißt "sportstudio live - die Paralympics".ARD und ZDF übertragen im täglichen Wechsel: Die Eröffnungsfeier am Dienstag, 24. August 2021, überträgt das Erste, die Schlussfeier am Sonntag, 5. September 2021, steht auf dem Programm des Zweiten. Die Hauptsendezeiten liegen zwischen 9.05 Uhr und 15.00 Uhr, das Sendevolumen beträgt jeweils rund 35 Stunden, dazu kommt das Online-Angebot. Darüber hinaus berichten die ZDF-Nachrichtenformate und -Magazinsendungen an allen Wettkampftagen, das "heute journal" um 21.45 Uhr wird um einen zehnminütigen Paralympics-Block erweitert.Das Olympia-Studio an der Tokyo Bay steht auch bei den Paralympics im Blickpunkt der Berichterstattung des ZDF: Von dort führt Moderator Yorck Polus durch den Sporttag, begrüßt Gäste und analysiert zusammen mit dem langjährigen ZDF-Paralympics-Experten Matthias Berg die sportlichen Leistungen. Das Herzstück der Berichterstattung befindet sich erneut im National Broadcastcenter (NBC) im ZDF-Sendezentrum in Mainz - wie bei der EURO 2020 und den Olympischen Spielen Tokio 2020. Die Sendungen werden von dort redaktionell und technisch gesteuert. Auch alle ZDF-Live-Reporter kommentieren die Wettbewerbe aus dem NBC.Neben der TV-Berichterstattung bietet "sportstudio.de" an allen Wettkampftagen bis zu drei Event-Livestreams, kompakte Zusammenfassungen und alle wichtigen Informationen rund um die Paralympics 2020.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715, undPresse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe "Die Paralympics 2020 im ZDF": https://presseportal.zdf.de/pm/die-paralympics-2020-im-zdf/"sportstudio" in der ZDFmediathek: https://sportstudio.deMainz, 19. August 2021ZDF Presse und Informationhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4998323