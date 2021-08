Am 3. November 2021 verleiht Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort den Staatspreis Innovation. Eine Expertenjury hat dazu sechs innovative Projekte ausgewählt, darunter auch zwei Börsenotierte, nämlich Rosenbauer und Zumtobel. Konkret ist die Rosenbauer International AG mit dem Projekt "Electric Fire and Rescue Vehicle System RT" nominiert. Bei Zumtobel geht es um die SIDEREA - Intelligente Straßenbeleuchtung für Smart Cities der Tochter Tridonic. Der börsenotierte Verbund verleiht den Sonderpreis VERENA. Ausgezeichnet werden Unternehmen, die in den Bereichen Elektrizitäts- und Energiesysteme, Energieeffizienz/-management, Versorgungssicherheit, Netzstabilität und ...

