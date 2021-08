DJ Netzagentur-Beirat fordert angemessene Eigenkapitalverzinsung

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Beirat der Bundesnetzagentur hat eine angemessene Eigenkapitalverzinsung für die Energienetzwirtschaft gefordert. "Investitionen in Energienetze müssen sichergestellt werden", so der Beiratsvorsitzende Olaf Lies. "Den Festlegungen kommt eine grundlegende Bedeutung für die nötigen Investitionen in die Energienetze zu, denn zum Gelingen der Energiewende sind weitere Investitionen in die Netze zwingend erforderlich." Ziel der Regulierung müsse es sein, investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für die Netzbetreiber zu schaffen und dabei die Kosten für die Netznutzer im Auge zu behalten.

"Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen ihrer unabhängigen Funktion sicherzustellen, dass die Energiewende weiter voranschreiten kann und wir unsere klima- und energiepolitischen Ziele auch tatsächlich erreichen können", so Lies weiter.

Die Bundesnetzagentur ermittelt für jede Regulierungsperiode eine risiko- und finanzmarktadäquate Verzinsung für das eingesetzte Kapital. Hintergrund ist, dass bei Strom- und gasnetzen kein Wettbewerb herrscht, und daher Marktmechanismen nicht greifen. Für die vierte Regulierungsperiode wird im Herbst mit einer Entscheidung gerechnet. In ihrem zur Konsultation stehenden Entwurf hat die Netzagentur eine Absenkung für Neuanlagen auf 4,59 statt bisher 6,9 Prozent ermittelt.

Der Beirat der Bundesnetzagentur ist ein politisches Beratungsgremium und besteht aus 16 Mitgliedern des Deutschen Bundestages sowie 16 Vertreter der Bundesländer.

