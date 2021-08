Hannover (ots) - Ab heute gibt es ein neues Geschichtsmagazin auf dem Zeitschriftenmarkt: All about History (https://www.emedia.de/magazin/all-about-history-2-2021/), die neue deutsche Ausgabe des spannenden Geschichtsmagazins aus Großbritannien, nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Auf 100 Hochglanz-Seiten erzählt das Magazin von erstaunlichen Ereignissen der Weltgeschichte. Zum Auftakt geht es um das Leben von Sultan Saladin, jenem islamischen Herrscher, der im 12. Jahrhundert als Gegenspieler der Kreuzfahrer galt."Mit der neuen Zeitschrift bieten wir eine Fülle an leicht zugänglichen und unterhaltsamen Informationen über die Geschichte aus allen Ländern, Kulturen und Epochen dieser Erde", erläutert Wolfgang Koser, Chefredakteur von All about History. Mit packenden Features will das Magazin jeden fesseln, der sich durch Schule, Film, Fernsehen oder Bücher in das Thema Geschichte verliebt hat. Es gibt keine langweiligen akademischen Abhandlungen, stattdessen will All About History Leserinnen und Leser aller Altersgruppen mit atemberaubenden Fotos, Illustrationen und Infografiken unterhalten, während sie etwas über vergangene Ereignisse lernen."Für die Erstausgabe konnten wir den britischen Historiker und Saladin-Biografen John Man gewinnen, uns die Geschichte des außergewöhnlichen Herrschers Sultan Saladin zu erzählen", freut sich Koser. Darüber hinaus trägt ein Interview mit Dr. Suleiman Mourad vom Smith College dazu bei, ein besseres Verständnis für diese komplexe Figur bekommen.Weitere Themen im Heft: die Legenden um die zerstörte Bibliothek von Alexandria, die Suche nach dem legendären Nazi-Gold und das Leben von Juri Gagarin, der vor 60 Jahren als erster Mensch in den Weltraum geflogen ist. Zudem geht das Magazin der Frage nach, warum Kriegskunst im alten Japan keine reine Männerangelegenheit war."All about History" ist der vierte regelmäßig erscheinende Titel von eMedia, einem Tochterunternehmen der Heise Gruppe. Das rund 100 Seiten umfassende Magazin erscheint sechsmal im Jahr, kostet 8,95 Euro und ist sowohl im Kiosk, im Abonnement als auch online im heise shop (https://shop.heise.de/all-about-history-02-2021/Print?wt_mc=intern.shop.shop.ah_2102.t1.textlink.textlink) erhältlich.Die eMedia GmbH (https://www.emedia.de/) ist ein auf Lizenzprodukte spezialisiertes Unternehmen und gehört zu Heise Medien, Hannover. Bei eMedia erscheinen derzeit das Wissensmagazin WISSEN, SPACE - das Weltraum-Magazin und das Computerspiele-Magazin RetroGamer in Lizenz des britischen Verlags Future Publishing, Bath, England. Die Geschäftsführer sind Dr. Alfons Schräder und Jörg Mühle.Pressebilder unter: https://www.heise-gruppe.de/presse/Pressekontakt:Sylke WildeHeise Medien0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Heise Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9679/4998407