Der EUR/USD erholt sich von seinen neuen Jahrestiefs bei 1,1660 - Weiter südlich rückt der Bereich um 1,1600 in den Blick - Die Verkäufer lassen nicht locker und drückten den EUR/USD am Donnerstag auf neue Jahrestiefs im Bereich um 1,1665/60. Die Fortsetzung des Abwärtstrends birgt das Potenzial, den Bereich um 1,1600 erneut zu testen, in dem sich ...

