Ein Forschungsteam hat ein Netzwerk aus Sensoren entwickelt, das Hirnsignale aufzeichnen und Hirnareale gezielt stimulieren kann. Das Besondere daran - es handelt sich nicht um einen Chip, sondern um Hunderte. An Hirnimplantaten wird in vielen Richtungen und von vielen Einrichtungen geforscht. Auch Elon Musks Firma Neuralink arbeitet an einem Chip, der ins Hirn implantiert werden kann und es seinem Träger ermöglicht, etwa Dinge per Gedankensteuerung zu bewegen. Zuletzt hatte Neuralink so einen Affen das Videospiel Pong bedienen lassen. Das sogenannte Neurograins-System eines Forscherteams von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...