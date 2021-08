Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -0,8% auf 87,1, davor 7 Tage im Plus (9,75% Zuwachs von 80 auf 87,8), Zumtobel -3,11% auf 9,35, davor 5 Tage im Plus (10,16% Zuwachs von 8,76 auf 9,65), Frequentis -3,21% auf 27,1, davor 4 Tage im Plus (6,06% Zuwachs von 26,4 auf 28), Pierer Mobility -1,44% auf 75,3, davor 3 Tage im Plus (3,52% Zuwachs von 73,8 auf 76,4), Fabasoft+2,64% auf 42,8, davor 3 Tage im Plus (5,16% Zuwachs von 40,7 auf 42,8), Josef Manner & Comp. AG 0% auf 110, davor 3 Tage im Plus (4,76% Zuwachs von 105 auf 110). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:AT&S 34,25 (MA100: 34,55, xD, davor 289 Tage über dem MA100), startup300 3,32 (MA100: 3,42, xD, davor 34 Tage über dem MA100), Kapsch TrafficCom 14,74 (MA100: 14,85, xD, davor 21 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...