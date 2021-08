DJ PTA-News: NEW VALUE AG: Generalversammlung 2021

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Baar (pta039/19.08.2021/19:30) - 19. August 2021 - Die ordentliche Generalversammlung der New Value AG fand am heutigen Datum statt. Aufgrund der Pandemielage fand gestützt auf die Covid-19 Verordnung 3 die ordentliche Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Allen Aktionärinnen und Aktionären stand die Möglichkeit offen, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen.

Sämtliche Traktanden wurden von der Generalversammlung mit grosser Mehrheit verabschiedet. Nebst den Standardtraktanden wurden von den AktionärInnen die revidierten, an eine moderne Corporate Governance und an neuere Gesetzesbestimmungen angepassten Statuten angenommen.

Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Bernd Pfister Tel. +41 43 344 38 38 pfister@newvalue.ch

Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch

(Ende)

Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Bernd Pfister Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: pfister@newvalue.ch Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1629394200263 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2021 13:31 ET (17:31 GMT)