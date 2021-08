In der vergangenen Woche wies das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN im Gegensatz zum MSCI WORLD (Euro)-Index, der sich um + 0,6 % verbesserte, eine Werteinbuße um - 0,5 % auf. Seit Auflage des Depots am 04.05.2020 konnte damit per 15.08. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) von + 67,6 % erzielt werden, womit seither trotz des letztwöchigen Rückgangs dennoch weiterhin eine hochgradige Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index von + 22,1 % markiert wurde.Neben dem auch im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV ...

