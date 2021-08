Die US-Aktienindizes tendieren heute nach schwachem Beginn uneinheitlich. Taper-Ängste und ein immer breiter werdender regulatorischer Druck in China nagen am Sentiment. Darunter leiden insbesondere die Aktien von Alibaba und Jinkoslar. Nel ASA berichtete hingegen wie erwartet eher enttäuschende Zahlen und geht danach schwächer aus dem Handel. Konkurrent Plug Power notiert zwar ebenfalls schwächer, findet aber mehr charttechnische Unterstützung.Nun sind sie also raus, die Halbjahreszahlen von Nel ASA (NO0010081235). Und sie waren wie von dem Unternehmen ...

