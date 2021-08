Montreal (ots/PRNewswire) - BrainBox AI ist das einzige kanadische Unternehmen und eines von zehn weltweit, das für das prestigeträchtige Tech For Our Planet-Programm der COP26 ausgewählt wurde, das Umweltveränderungen anzustoßen und der Welt dabei helfen soll, die Netto-Null-Ziele zu erreichenBrainBox AI, ein Vorreiter im Bereich prädiktiver und selbstanpassender Technologie für gewerbliche Gebäude, freut sich, seine Teilnahme am Tech For Our Planet-Challenge-Programm bekannt zu geben, einer Initiative auf der bevorstehenden 26. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26), die neue Technologien zur Beschleunigung des globalen Ziels der CO2-Neutralität fördert. BrainBox AI wurde von der britischen Regierung dafür ausgewählt, seine Technologie in der Challenge 3 - Thinking Smart zu präsentieren. Die Challenge widmet sich Lösungen, die Daten erfassen und austauschen können, um den Energieverbrauch besser vorherzusagen und zu steuern. In den drei Monaten vor der COP26, die im November in Glasgow stattfinden wird, wird BrainBox AI die Vorteile von netzinteraktiven Gebäuden vorstellen, mit denen die Null-Ziele für das Stromnetz erreicht werden sollen.Als marktführendes Unternehmen im Cleantech- und Proptech-Bereich für seine Technologie für gewerbliche Gebäude ist BrainBox AI eines von nur zehn Start-up-Unternehmen, die für die Teilnahme an dem Programm ausgewählt wurden. Letzteres wird von der britischen Regierung und PUBLIC, einem führenden Govtech-Unternehmen, das sich der Lösung von Problemen im öffentlichen Sektor verschrieben hat, durchgeführt."Wir bei BrainBox AI freuen uns, unsere bahnbrechende Technologie für künstliche Intelligenz als Teil der COP26-Präsentation einiger der Top-Unternehmen vorzustellen, die dazu beitragen, unseren Planeten für künftige Generationen zu retten", erklärt Sam Ramadori, Präsident von BrainBox AI. "Der jüngste IPCC-Bericht hat in deutlichen Worten dargelegt, wie sich die Erde auf beispiellose Weise verändert. Die Reduzierung der CO2-Emissionen und anderer Treibhausgase ist wahrscheinlich unsere einzige Chance, die Zerstörung unseres Klimas zu begrenzen. Durch die Implementierung von Technologien wie BrainBox AI in Gebäuden, die zu den größten Energieverbrauchern weltweit zählen, können wir eine Wende herbeiführen und der Immobilienbranche helfen, ihren Teil zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels beizutragen."BrainBox AI bietet künstliche Intelligenz (KI) zur Bekämpfung des Klimawandels durch intelligentere und effizientere Gewerbegebäude. Das Vorzeige-Produkt, das aktuell auf einer Gesamtfläche von über 100.000.000 Quadratfuß Immobilien in 17 Ländern eingebaut ist, kombiniert KI und Cloud-Computing zu einer vollständig autonomen gewerblichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösung (HLK). Durch die nahtlose Kommunikation mit Gebäudemanagementsystemen (BMS) optimiert die Technologie HLK-Systeme in Echtzeit und ermöglicht es der bestehenden Infrastruktur, vorausschauend und selbstanpassend zu funktionieren, während der Energieverbrauch und die Emissionen deutlich reduziert werden.Die Deep-Learning- und Cloud-basierten Computing-Algorithmen von BrainBox AI ermöglichen eine Einsparung der Gesamtenergiekosten von bis zu 25 %, eine Reduzierung der CO2-Bilanz um 20 - 40 % und eine Steigerung des Komforts von 60 %. Gebäudebetreiber verzeichnen zudem eine Verlängerung in der Lebensdauer der HLK-Anlagen um bis zu 50 %. In diesem Monat hat BrainBox AI sein globales Überwachungsnetzwerk ins Leben gerufen, das seinen Kunden auf der ganzen Welt Unterstützung rund um die Uhr und eine Analyse der HLK-Systeme bietet. 2020 wurde BrainBox AI von TIME in die Top 100 der besten Erfindungen und von CB Insights in die Top 100 der AI-Start-ups gewählt, die die Branchen im Jahr 2021 prägen. Das Unternehmen ist außerdem Mitglied des MaRS Discovery District, dem größten städtischen Innovationshub in Nordamerika.Informationen zu BrainBox AIBrainBox AI wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, die Automatisierung im Baubereich durch künstliche Intelligenz neu zu definieren und sich so an die Spitze einer Revolution im Bereich ökologisches Bauen zu stellen. BrainBox AI hat seinen Hauptsitz in Montreal, einem globalen Hub für künstliche Intelligenz, beschäftigt über 100 Mitarbeiter und unterstützt Immobilienkunden in zahlreichen Branchen, darunter Bürogebäude, Flughäfen, Hotels, Mehrfamilienhäuser, Langzeitpflegeeinrichtungen, Lebensmittelgeschäfte und Einzelhandel.BrainBox AI arbeitet mit Forschungspartnern wie dem National Renewable Energy Laboratory (NREL) des US-Energieministeriums, dem Institute for Data Valorization (IVADO) sowie mit Bildungseinrichtungen wie der École de technologie supérieure (ETS) in Montreal und der McGill University zusammen.Erfahren Sie mehr über BrainBox AI.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1598075/BrainBox_AI_BrainBox_AI_to_Showcase_Its_Innovative_Technology_at.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1598083/BrainBox_AI_BrainBox_AI_to_Showcase_Its_Innovative_Technology_at.jpgPressekontakt:Für Presseanfragen: Perry GoldmanMontieth & Companypgoldman@montiethco.comQuelle: BrainBox AI Inc.Bradley GrillLeiter Öffentlichkeitsarbeitb.grill@brainboxai.comOriginal-Content von: BrainBox AI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158043/4998501