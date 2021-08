Kurz nach der Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Yum! Brands, verkündet Pizza Hut, an 70 US-Standorten die erste vegane Peperoni-Pizza anbieten zu wollen.? Eine vegane Peperoni-Pizza aus Reis und Erbsen ? Pizza Hut will Pizzen an 70 Standorten in fünf US-Städten einführen ? Hersteller versprechen Geschmack wie beim OriginalDie Peperoni-Test-PizzaDie Pizzakette Pizza Hut ist entschlossen, ihr Sortiment für ihre Kunden um pflanzliche Alternativen zu erweitern und besonders ...

