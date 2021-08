STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zur Pandemieentwicklung:

Was akzeptieren wir als neues Lebensrisiko? Wollen wir auf Dauer Masken tragen? Was machen wir mit einem Gesundheitssystem, das ständig ein Grundniveau von Covid-Kranken aushalten muss? Wo ist die Schmerzgrenze, bei der Einschränkungen des normalen Lebens nötig sind und auch akzeptiert werden? Nicht nur in Deutschland drückt sich die Politik vor konkreten Antworten. Das Fazit ist unbequem: Corona wird bleiben./yyzz/DP/stk