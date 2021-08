Am Donnerstag ist die Aktie von Morphosys binnen kurzer Zeit von einem deutlichen Minus klar ins Plus gedreht. Rückenwind verlieh dabei ein Artikel im Manager Magazin, in dem die deutsche Biotech-Gesellschaft als Übernahmekandidat gehandelt wurde. Darüber hinaus thematisierte das Magazin den Kursverfall der Aktie."Der Markt braucht Zeit, um die neue Ausrichtung zu verstehen", zitiert das Manager Magazin den Morphosys-CEO Jean-Paul Kress. Er werde sich nicht davon abhalten lassen, seinen Plan weiter ...

